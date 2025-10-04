“Come quel tale a El Paso. una mattina si svegliò e si arrampicò nudo sopra un cactus. Anch’io gli chiesi perché. E lui disse che gli era parsa una buona idea al momento”. Roma, 4 ott – Apparentemente sembrano esserci pochi mondi così distanti come il Far West americano e l’ estremo oriente giapponese. Eppure spesso nel cinema i due estremi hanno finito per toccarsi, soprattutto nel condividere un comune modo di presentare il concetto di onore e coraggio. È il caso del capolavoro di John Sturges I magnifici sette, di cui ci occuperemo oggi. Dal Giappone alla frontiera americana. Nel 1954 il celebre regista nipponico Akira Kurosawa scrive, dirige e monta quello che ancora oggi è considerato il suo capolavoro assoluto, vale a dire I sette samurai. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - I magnifici sette, un western che viene da Oriente