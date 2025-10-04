I Legnanesi Castelli aperti birra castagnate e teatro dialettale | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano I Legnanesi a Parre, la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica), “Sapori erranti” a Urgnano, tante feste della birra e castagnate. Da annotare, inoltre, teatro dialettale a Brusaporto, “Sapori d’ottobre” a Lovere, “Tutti in borgo” ad Almenno San Bartolomeo, la sagra di San Remigio a Endine Gaiano, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, “I giorni del melgotto” a Gandino, “Fiato ai libri”, “Castanea” a Pradalunga, la festa della Madonna del Rosario a Solza e a Sabello, la fiera d’autunno a Petosino (Sorisole), “Un lago diVino” a Villongo” e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I Legnanesi, Castelli aperti, birra, castagnate e teatro dialettale: il week-end in provincia

