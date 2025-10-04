I lavoratori più felici? Ad Aosta Trento e Bolzano

4 ott 2025

(Adnkronos) – Le persone che hanno dichiarato una significativa soddisfazione professionale in Italia sono 12,2 milioni, pari al 51,7 per cento del totale degli occupati presenti nel Paese. E le aree geografiche con il più alto livello di soddisfazione lavorativa sono Aosta, Trento e Bolzano: tutti territori di alta montagna. E' quanto emerge da una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

