I grandi eventi al ’Manuzzi’ sono di casa Nuovo match dell’Under 21 c’è pure Berti

Ci risiamo. Per fortuna. L’ Orogel Stadium Dino Manuzzi si conferma anche quest’anno come ‘casa’ designata in occasione di grandi eventi sportivi. Alle porte dell’impianto cesenate infatti il 10 ottobre tornerà a bussare la Nazionale Under 21 che alle 18.15 affronterà la Svezia nella la terza gara delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo l’Europeo. Tra i convocati confermato il bianconero Berti. "Non credo – riflette il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri – che sia un caso che da qualche tempo a questa parte la Nazionale almeno una volta all’anno programmi un evento a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I grandi eventi al ’Manuzzi’ sono di casa. Nuovo match dell’Under 21, c’è pure Berti

