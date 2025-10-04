I daini corrono al mare | avvistati a Cesenatico

Cesenatico (Cesena), 4 ottobre 2025 – Un daino in viale Carducci a Cesenatico. È accaduto venerdì all’alba, quando un esemplare adulto della specie che solitamente vediamo nelle colline romagnole, è stato notato correre sul lungomare Villamarina. In quell’istante Claudia Piretti, titolare del Bagno Bologna, una delle balneari che ha deciso di tenere aperta l’attività anche in autunno, ha fatto un breve video della bestia e lo ha postato sui social. Fra le persone che lo hanno condiviso e pubblicato, c’è anche il cantante e musicista Mirko Casadei. A molti l’apparizione di un daino al mare, ha fatto riaffiorare alcuni ricordi di cinque anni e mezzo fa, quando in periodo di lockdown alcuni animali selvatici scesero dalle colline al Rubicone sino al mare, approfittando della calma e dei pochi spostamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

