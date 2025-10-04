I Cucciolini con il Giorno C’è la scheda | ora si gioca

I morbidi Cucciolini del Giorno stanno arrivando. Ieri ai lettori è stata consegnata assieme al giornale anche la scheda dove incollare i bollini che verranno pubblicati sulle pagine della cronaca di Monza e Brianza a partire da lunedì. Ogni giorno sul giornale troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla tessera. Ne basteranno 5, ritagliati in 5 diversi giorni della stessa settimana, per poter ritirare uno dei sei simpatici pupazzi in materiale riciclato e “maestri“ di sostenibilità per la gioia dei vostri bambini. Il gioco riservato ai lettori dell’edizione di Monza e Brianza durerà tre settimane: i bollini avranno colore diverso di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

