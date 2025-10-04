I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

Laverita.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre ha esplicitato un manifesto: mutilare, violentare e uccidere ogni ebreo. Chi sta sotto quel vessillo, condivide. 🔗 Leggi su Laverita.info

i cortei con bandiere di hamas non possono che essere violenti

© Laverita.info - I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

In questa notizia si parla di: cortei - bandiere

Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato

Livorno si colora di Palestina: striscioni, bandiere e cortei per dire ‘Stop al genocidio’

Palestina libera, cortei e bandiere: manifestanti bloccano la declassata

Dopo la notte di piazze piene sfila a Varese il corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale - La piazza si è riempita fin dal mattino con lavoratrici, lavoratori, studenti e cittadinanza, tra bandiere della Palestina e messaggi di solidarietà alla Flotilla fermata in mare ... Come scrive varesenews.it

cortei bandiere hamas possonoLe preoccupazioni di Piantedosi per i cortei pro Gaza, l'asse con Mattarella. Ciriani: "E se ci scappa il morto?" - Le paure del ministro degli Interni per gli "ingegneri della collera" (imbucati nei cortei) e per la radicalizzazione dei docenti su Gaza. Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cortei Bandiere Hamas Possono