I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

Il 7 ottobre ha esplicitato un manifesto: mutilare, violentare e uccidere ogni ebreo. Chi sta sotto quel vessillo, condivide. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

