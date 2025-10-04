I compagni di classe si ritrovano a cinquant’anni dalla prima elementare

Era il lontano 1 ottobre 1975 quando una ventina di bambini, alla scuola Giovanni Pascoli di Ravenna, affrontava il primo giorno di elementari nella classe 1^ B. Lo scorso 1 ottobre, 15 dei 21 'remigini', come viene detto dei bimbi che dalla materna passano alle elementari, si sono ritrovati per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

