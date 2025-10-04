I carabinieri notano delle rocce fuori posto in un muretto e trovano dosi di cocaina

Cataniatoday.it | 4 ott 2025

I carabinieri della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di cocaina. Era tarda sera quando l’attenzione dei militari dell’Arma, che stavano svolgendo un’attività di perlustrazione delle zone periferiche di Mascalucia, è stata attirata da un vecchio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

