I carabinieri notano delle rocce fuori posto in un muretto e trovano dosi di cocaina
I carabinieri della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di cocaina. Era tarda sera quando l’attenzione dei militari dell’Arma, che stavano svolgendo un’attività di perlustrazione delle zone periferiche di Mascalucia, è stata attirata da un vecchio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - notano
All’interno di un casolare a Pratica di Mare (RM) divampa un incendio, alimentato dall’esplosione di alcune bombole di gas. Due Carabinieri notano dalla strada la colonna di fumo e raggiungono lo stabile, aiutando alcune persone ad uscire e apprendendo d - facebook.com Vai su Facebook
I Carabinieri di Castrovillari hanno notato l'uomo nei pressi dell'ospedale intento ad osservare le auto in transito. Dalla perquisizione successiva è stato rinvenuto anche una cospicua somma di denaro contante - X Vai su X
Corsa clandestina fuori dal centro commerciale: i carabinieri denunciano i due "piloti" - Le gare si spostano, allarmano i residenti e vedono i carabinieri impegnati a inseguirle. Come scrive romatoday.it
Mare Fuori, Artem Tkachuk in ospedale in codice rosso/ L’attore dà in escandescenza, arrivano carabinieri - Artem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, in forte agitazione al pronto soccorso: intervengono vigilantes e carabinieri. Scrive ilsussidiario.net