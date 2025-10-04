I ’buchi neri’ del quartiere Novello | Parco chiuso da quattro anni

"La situazione del comparto Novello è desolante: l’unico edificio del quale è iniziata la costruzione dopo i ripetuti ridimensionamenti del progetto originario è in stato di abbandono, il parco realizzato sopra al tunnel della Secante che da quattro anni avrebbe dovuto essere a disposizione dei cittadini è chiuso perché non è mai stato fatto il collaudo e potrebbe essere pericoloso essendo a ridosso della ferrovia, e le infrastrutture previste in origine non sono state realizzate". L’amara riflessione è di Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, a commento della risposta che Cristina Mazzoni, assessora all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana, ha dato alla sua interrogazione con la quale chiedeva di fare il punto sull’opera edilizia che avrebbe dovuto dare un contributo fondamentale alla richiesta di alloggi in affitto o in vendita a prezzi calmierati rispetto a un mercato esploso per la mancanza di offerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quartiere Novello al palo: "Fallimento del Comune" - Dopo uno stop di sei mesi, i lavori nel cantiere del quartiere Novello sono ripresi, secondo quanto ha assicurato l’assessora all’urbanistica Cristina Mazzoni in risposta a un’interrogazione della ... Scrive ilrestodelcarlino.it

L’avanzata del quartiere Novello Il caro costi fa ridurre l’intervento - Dello stato di avanzamento del quartiere Novello si è dibattuto ieri in commissione consiliare dopo che nell’autunno scorso sono stati ripresi lavori, superato il fermo pandemico e le difficoltà della ... Scrive ilrestodelcarlino.it

