I boss di Resident Evil Requiem costringeranno i giocatori ad usare l’ingegno e non soltanto a sparare

Resident Evil Requiem porterà i giocatori a confrontarsi con boss che non si potranno sconfiggere semplicemente svuotando caricatori. Il game director Koshi Nakanishi ha spiegato che Capcom si è ispirata agli scontri dei primi capitoli della saga, come Resident Evil e Resident Evil 2, puntando a battaglie più lente, ragionate e meno spettacolari rispetto agli episodi più recenti, dominati dall’azione. L’obiettivo è spingere il giocatore a osservare, studiare e sfruttare l’ambiente per trovare la soluzione migliore. Questo approccio si lega perfettamente alla protagonista Grace Ashcroft, un’analista dell’FBI con un addestramento di base ma senza l’esperienza sul campo di personaggi come Leon S. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - I boss di Resident Evil Requiem costringeranno i giocatori ad usare l’ingegno e non soltanto a sparare

