i bolognesi a bordo della flotilla corrado in italia atteso anche lafram

La tensione per i bolognesi fermati dall’esercito israeliano nel mare di Gaza, a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia, si sta via via allentando, ma i fari sono tutti puntati sul loro rientro a casa. Partendo da Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, che fino a due giorni fa non era ancora stato inserito nella lista dei cittadini italiani appartenenti alla missione umanitaria. Ma, finalmente, la preoccupazione ha lasciato spazio al sollievo, perché "Yassine sta bene e il suo rientro in Italia è previsto nel corso di questo fine settimana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

