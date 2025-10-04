I bolognesi a bordo della Flotilla Corrado in Italia atteso anche Lafram
La tensione per i bolognesi fermati dall’esercito israeliano nel mare di Gaza, a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia, si sta via via allentando, ma i fari sono tutti puntati sul loro rientro a casa. Partendo da Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, che fino a due giorni fa non era ancora stato inserito nella lista dei cittadini italiani appartenenti alla missione umanitaria. Ma, finalmente, la preoccupazione ha lasciato spazio al sollievo, perché "Yassine sta bene e il suo rientro in Italia è previsto nel corso di questo fine settimana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bolognesi - bordo
L’imam di Bologna e presidente Ucoii, Yassine Lafram, era a bordo della nave Karma diretta a Gaza con aiuti umanitari. L’Ucoii denuncia: “Atto di pirateria, il governo intervenga” - facebook.com Vai su Facebook
Irene Soldati della Flotilla: «A bordo senza paura, vogliamo andare avanti. La pelle d'oca a vedere le foto dei cortei» - X Vai su X
I bolognesi a bordo della Flotilla. Corrado in Italia, atteso anche Lafram - L’Ucoii: "Il nostro presidente è stato inserito negli elenchi e il suo rientro è previsto ent ... Segnala msn.com
Ore di ansia per i familiari dei bolognesi sulla Flotilla: “Non sappiamo più nulla - Il bar “Tito Sport” dove lavora la quarantenne Irene Soldati, partita con gli attivisti, è chiuso in segno di solidarietà ... Come scrive bologna.repubblica.it