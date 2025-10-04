I black bloc spaccano tutto | auto bruciate e bombe contro la polizia | VIDEO
Roma è teatro di violenti scontri, dopo la manifestazione in solidarietà al popolo palestinese e alla Sumud Flotilla. Dalla zona di San Giovanni, un gruppo di circa 200 manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto si è staccato dal corteo principale, dirigendosi verso via Merulana e piazza Vittorio, dove sono in corso episodi di guerriglia urbana. Auto date alle fiamme, cassonetti e sedie rovesciati, lanci di fumogeni e bottiglie contro le forze dell'ordine stanno creando momenti di grande tensione. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, mentre proseguono le operazioni di contenimento e identificazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
