I batteri del pleistocene si risvegliano con il caldo | così tornano in vita i microbi dell’artico

Esperimento dell’università di Boulder. Prelevati in Alaska, i microrganismi, sepolti nel ghiaccio da 40mila anni, si sono moltiplicati in laboratorio: non è chiaro se possano causare malattie o intossicazioni. Gli scienziati: “Ecco cosa accade con la fusione del permafrost. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I batteri del pleistocene si risvegliano con il caldo: così tornano in vita i microbi dell’artico

In questa notizia si parla di: batteri - pleistocene

In un’intervista al Daily Mail, la microbiologa dell’università di Leicester Primrose Freestone, ha fornito delle indicazioni per evitare infezioni cutanee nei piedi - Per la maggior parte del giorno stanno nelle scarpe, ma i piedi sono tra i luoghi più sporchi del corpo. ilfattoquotidiano.it scrive