le migliori serie da binge-watch su Paramount+ per l’inizio di ottobre 2025. Con l’arrivo di ottobre, cresce la voglia di scoprire nuovi programmi televisivi da seguire nel fine settimana. Le piattaforme streaming offrono un’ampia scelta di produzioni che promettono intrattenimento di qualità e storie coinvolgenti. In questo contesto, Paramount+ si distingue con alcune delle serie più apprezzate e recenti, ideali per una maratona televisiva che può essere completata entro domenica sera. serie limitata “Fellow Travelers”: un racconto storico e romantico. una produzione poco nota ma premiata. “Fellow Travelers” è una miniserie che, nonostante abbia ricevuto tre nomination agli Emmy nel 2023, ha mantenuto un certo riserbo tra il pubblico generalista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I 3 migliori spettacoli da vedere su paramount questo weekend 3-5 ottobre 2025