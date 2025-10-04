I 25 anni della Aliberti | Che bello dar voce agli autori scomodi
Un quarto di secolo di libri da sfogliare e un secolo di calici da stappare: così Francesco Aliberti, editore reggiano, celebra i 25 anni della Compagnia Editoriale Aliberti, nata nel 2001 e oggi punto di riferimento per storie che parlano di attualità, memoria e cultura. "Pur essendo diventati una casa editrice nazionale, il cuore emiliano non ci ha mai abbandonato", ci racconta, mentre si prepara all’appuntamento di domania, quando alla Corte Ospitale di Rubiera, ‘ Degustare Libri ’ trasformerà la lettura in festa, tra incontri, firmacopie e i vini delle Cantine Lombardini, che festeggiano nel frattempo i loro cento anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vi aspettiamo a Rubiera con Degustare Libri! Il festival che celebra i 25 anni Aliberti e il Centenario delle Cantine Lombardini Domenica 5 ottobre ? Inizio ore 10.00 Antonino De Masi, imprenditore sotto scorta da oltre 12 anni, parlerà del suo libro "Inferi"