House of Guinness cosa c' entra la moda con la storia della famosa birra scura?

C'è la musa di Karl Lagerfeld, diversi modelli, qualche designer e un paio di musiciste molto cool. Non sono i protagonisti della serie tv di cui si sta parlando ora, ma gli eredi della dinastia che fece fortuna con un birrificio. Tutti personaggi che, guarda caso, bazzicano red carpet e passerelle.

Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto

Luoghi delle riprese di house of guinness: svelati i set della serie netflix

Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio

House Of Guinness – stagione 1, spiegazione del finale della serie Netflix - stagione 1: analizziamo l’epilogo della serie Netflix e cosa rivela sui personaggi reali. Secondo cinefilos.it

Perché House of Guinness è riuscita a far arrabbiare tutta l'Irlanda - House of Guinness, l'ultima serie di Steven Knight, è piaciuta in tutto il mondo ma sembra aver deluso proprio gli abitanti del luogo in cui è ambientata ... Si legge su gqitalia.it