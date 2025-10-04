Hotel ristoranti e cantieri | come e dove si ripulisce il denaro sporco in Romagna

Quando si pensa alla Romagna vengono in mente spiagge, sagre, turismo. Eppure, dietro la cartolina, esiste anche un’altra realtà: quella dei flussi di denaro “sporco” che entrano nell’economia legale attraverso alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, società di servizi e cantieri. Non è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Pizze, mattoni e hotel: così si ripulisce il denaro sporco nella Romagna "lavatrice" - Dietro la cartolina della Romagna turistica scorre un fiume di capitali illeciti: hotel, ristoranti, imprese di costruzioni e società di comodo diventano le "lavatrici" di clan e organizzazioni ... Riporta forlitoday.it

