Hollow Knight | Silksong il numero di giocatori è enorme ma le copie vendute potrebbero essere meno del previsto

Il ritorno di Hollow Knight: Silksong è stato accolto con entusiasmo globale: secondo i dati diffusi da Alinea Analytics, il titolo di Team Cherry ha superato 6 milioni di download tra PC e console nelle prime settimane, un risultato che lo piazza al terzo posto nella classifica dei giochi più scaricati di settembre, subito dietro EA Sports FC 26 e Skate. Tuttavia, dietro questi numeri impressionanti si nasconde una realtà più complessa: gran parte dei giocatori potrebbe non avere effettivamente acquistato il gioco. Il motivo è semplice: gli analisti ricordano che Silksong è incluso nel catalogo Xbox Game Pass, dove gli utenti possono scaricarlo senza acquistarlo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

