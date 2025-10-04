Hollow Knight | Silksong il numero di giocatori è enorme ma le copie vendute potrebbero essere meno del previsto
Il ritorno di Hollow Knight: Silksong è stato accolto con entusiasmo globale: secondo i dati diffusi da Alinea Analytics, il titolo di Team Cherry ha superato 6 milioni di download tra PC e console nelle prime settimane, un risultato che lo piazza al terzo posto nella classifica dei giochi più scaricati di settembre, subito dietro EA Sports FC 26 e Skate. Tuttavia, dietro questi numeri impressionanti si nasconde una realtà più complessa: gran parte dei giocatori potrebbe non avere effettivamente acquistato il gioco. Il motivo è semplice: gli analisti ricordano che Silksong è incluso nel catalogo Xbox Game Pass, dove gli utenti possono scaricarlo senza acquistarlo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: hollow - knight
Hollow knight silksong e il futuro incerto del suo fandom
Hollow knight mi ha conquistato e silksong è il mio gioco più atteso
Hollow knight silksong per neofiti: cosa sapere per iniziare
I giochi più venduti di settembre su #PS5 sono due sportivi: NBA 2K26 ed FC 26, ma Borderlands 4 e Hollow Knight Silksong si difendono benissimo. La classifica. - facebook.com Vai su Facebook
Hollow Knight Silksong, la recensione: arte ed eleganza e nel nuovo gioco di Team Cherry #lasceltagiusta - X Vai su X
Silksong ha attirato un numero di giocatori enorme, ma non tutte le copie sono "vendute" - Hollow Knight Silksong è un successo sulla base del numero di download avvenuti su PC econsole. Segnala msn.com
Hollow Knight: Silksong ha superato i 6 milioni di copie vendute - Secondo i nuovi dati condivisi da Alinea Analytics, Hollow Knight: Silksong ha venduto oltre 6 milioni di copie su tutte le piattaforme, con 4 milioni di download solo su Steam. notebookcheck.it scrive