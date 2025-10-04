Hollow knight silksong | come trovare e utilizzare i cuori di seta

Il mondo di Hollow Knight: Silksong è ricco di meccaniche e dettagli nascosti che possono sfuggire alla prima esplorazione. Tra queste, i Silk Hearts rappresentano uno degli elementi più misteriosi e meno compresi, ma la loro importanza nel gameplay è cruciale per chi desidera completare il gioco al 100% e affrontare le sfide più impegnative. cosa fanno i silk hearts?. Ogni Silk Heart raccolto permette a Hornet di accedere a una nuova barra di Silk che si ricarica automaticamente nel tempo, una volta esaurita. Sebbene all’inizio questa funzione possa sembrare poco significativa, possedere tutti e tre i Silk Hearts garantisce un vantaggio strategico notevole in combattimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

