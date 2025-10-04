Hojlund il destino ritrovato | dall’ombra dell’Old Trafford al sole di Napoli l’attaccante danese rilancia il suo futuro

Hojlund ha ritrovato la gioia in quel di Napoli: ora si può soltanto che migliorare gara dopo gara La Gazzetta dello Sport dedica oggi un focus all’eroe di Napoli-Sporting, Rasmus Hojlund, protagonista con una doppietta. C’è un copione nel calcio, una narrativa ben nota che spesso lega il successo alla linea retta della progressione. Ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Hojlund entra e segna con la Danimarca: il messaggio che manda al Napoli - Allo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, casa dell’Olympiakos, la Danimarca si impone sui padroni di casa della Grecia. Lo riporta corrieredellosport.it

