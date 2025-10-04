Hockey ghiaccio | Valpusteria batte Vienna all’extra time i lupi terzi dopo il sabato di ICE Leauge

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la seconda vittoria consecutiva per Vapusteria. Seppur soffrendo, la compagine di Brunico ha battuto allextra time Vienna per 5-4 nel sabato dedicato al Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, balzando così a quota 14 punti in classifica, quindi al terzo posto provvisorio.   Divertentissima la sfida andata in scena proprio nella celeberrima città austriaca. Sono i padroni di casa a mettere per primi il muso davanti, passando in vantaggio al 10:42 con Theiric. Poi, nel secondo periodo, Pusteria ripristina gli equilibri con Bandeau in una situazione di power play al 9:41, salvo poi subire un nuovo allungo da parte degli avversari al 10:08. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio valpusteria batte vienna all8217extra time i lupi terzi dopo il sabato di ice leauge

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Valpusteria batte Vienna all’extra time, i lupi terzi dopo il sabato di ICE Leauge

In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio

Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali

Hockey ghiaccio: Valpusteria batte Vienna all’extra time, i lupi terzi dopo il sabato di ICE Leauge - Seppur soffrendo, la compagine di Brunico ha battuto all’extra time Vienna per 5- Da oasport.it

Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successi esterni per Bolzano e Valpusteria - Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Valpusteria Batte