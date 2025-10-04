Hockey ghiaccio | Valpusteria batte Vienna all’extra time i lupi terzi dopo il sabato di ICE Leauge
Arriva la seconda vittoria consecutiva per Vapusteria. Seppur soffrendo, la compagine di Brunico ha battuto all’extra time Vienna per 5-4 nel sabato dedicato al Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, balzando così a quota 14 punti in classifica, quindi al terzo posto provvisorio. Divertentissima la sfida andata in scena proprio nella celeberrima città austriaca. Sono i padroni di casa a mettere per primi il muso davanti, passando in vantaggio al 10:42 con Theiric. Poi, nel secondo periodo, Pusteria ripristina gli equilibri con Bandeau in una situazione di power play al 9:41, salvo poi subire un nuovo allungo da parte degli avversari al 10:08. 🔗 Leggi su Oasport.it
