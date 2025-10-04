Ho perso casa dove sono costretta a dormire Francesca in lacrime al Grande Fratello
Il momento più intenso della serata al Grande Fratello è arrivato durante il gioco “Obbligo o verità”, quando Francesca Carrara si è lasciata andare a una rivelazione che ha commosso tutti i presenti in Casa e il pubblico da casa. Seduta sul divano insieme agli altri concorrenti, la donna ha risposto alla domanda di Giulio Carotenuto, reduce da un incidente, che le ha chiesto quale fosse il vero motivo per cui aveva deciso di partecipare al reality. È bastato poco perché l’atmosfera, inizialmente leggera, si trasformasse in un momento di grande sincerità e dolore. “Vuoi la verità?”, ha chiesto Francesca guardandolo negli occhi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
