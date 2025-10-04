Notizia fresca giunta in redazione: Le saghe di trasferimento estate di lunga data non sono una novità nel mondo del calcio. In effetti, è molto raro che un giocatore di grande nome al culmine dei loro poteri sposterà club senza molto avanti e indietro che di solito è risolto solo con il pagamento di una tassa di guasto agli occhi tra secchi di acrimonia dai fan del club di vendita. La mossa di £ 125 milioni di Alexander Isak dal Newcastle United a Liverpool è stata un classico del genere, con il giocatore che si è allenato lontano dalle Magpies quest’estate, prima di accusare la gerarchia di Newcastle di infrangere le promesse sul suo futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Ho mostrato la mia frustrazione e la settimana dopo mi allenavo con i bambini di Big Liverpool Saga di Alexander Isak, condivise in parallelo con l’ex Anfield Man