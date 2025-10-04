Hernanes stupito | Questa partita conferma ciò che dicevo Barella? Ha corso 12 km!
Inter News 24 Hernanes stupito dall’Inter. Al termine del match vinto 4-1 contro la Cremonese dai nerazzurri l’ex calciatore commenta a Dazn. Hernanes, ex giocatore dell’ Inter e ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese per 4-1 nella sesta giornata di Serie A. Il brasiliano ha elogiato le prestazioni della squadra e ha fatto dei complimenti a diversi giocatori, in particolare a Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante della squadra, e a Niccolò Barella. SUL GIOCO DELL’INTER E BONNY – «Questa partita conferma ciò che dicevo: l’Inter gioca il miglior calcio d’Italia, di Bonny si diceva che era importante perché saltava l’uomo, oggi non ha saltato l’uomo ma ha fatto tre assist. 🔗 Leggi su Internews24.com
