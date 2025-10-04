Harry e Meghan | perché potrebbe andare a finire in un Quiet Divorce

Harry e Meghan nei guai: una brutta notizia scuote la coppia

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan

Perché tra Harry e Meghan potrebbe andare a finire in un «Quiet Divorce» - I sorrisi non mancano, ma è chiaro che il principe vorrebbe tornare a casa dall'America, possibilmente mandando avanti i principini. Lo riporta vanityfair.it

“Harry e Meghan tornano a Londra”: l’indizio che non lascia dubbi - La cantante Joss Stone avrebbe raccolto le confessioni del Principe Harry, che starebbe valutando un ritorno a Londra ... Scrive dilei.it