Hanno scelto lui Colpo di scena la decisione del centrodestra è appena arrivata

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima nel centrodestra è di quelli da conto alla rovescia. Dopo settimane di incontri riservati e trattative sottili, la coalizione guidata da Meloni, Salvini e Tajani sembra pronta a chiudere il cerchio sulle candidature regionali. Tra i tasselli più delicati, la Puglia resta il territorio chiave: per giorni Antonio Tajani ha insistito su due ipotesi, il commissario regionale Mauro D’Attis o un nome civico in linea con i valori di Forza Italia. In Campania, invece, la partita sembra ormai chiusa: a guidare la corsa sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

hanno scelto lui colpo di scena la decisione del centrodestra 232 appena arrivata

© Thesocialpost.it - “Hanno scelto lui”. Colpo di scena, la decisione del centrodestra è appena arrivata

In questa notizia si parla di: scelto - colpo

Non solo Lookman, hanno scelto Ederson: super colpo dall’Atalanta

Lookman al posto di Kolo Muani: hanno scelto il colpo scudetto

Kevin De Bruyne, il colpo dell’estate: perché ha scelto Napoli e cosa si aspetta Conte

hanno scelto colpo scenaGrande Fratello, clamoroso colpo di scena: chi ha scelto Simona Ventura per affiancarla in studio - Tra conferme e sorprese, lo show più discusso della TV italiana prepara una nuova stagione che promette scintille. sologossip.it scrive

hanno scelto colpo scenaJuve BEFFATA da Mourinho: il colpo a zero dal City ha scelto lo Special One - Un altro elemento che rende il mercato affascinante è la componente emotiva: i tifosi vivono con ansia ogni voce, seguono aggiornamenti in tempo reale e si lasciano trascinare dai sogni di nuovi ... Da ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Hanno Scelto Colpo Scena