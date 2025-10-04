Hanno scelto lui Colpo di scena la decisione del centrodestra è appena arrivata
Il clima nel centrodestra è di quelli da conto alla rovescia. Dopo settimane di incontri riservati e trattative sottili, la coalizione guidata da Meloni, Salvini e Tajani sembra pronta a chiudere il cerchio sulle candidature regionali. Tra i tasselli più delicati, la Puglia resta il territorio chiave: per giorni Antonio Tajani ha insistito su due ipotesi, il commissario regionale Mauro D’Attis o un nome civico in linea con i valori di Forza Italia. In Campania, invece, la partita sembra ormai chiusa: a guidare la corsa sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Non solo Lookman, hanno scelto Ederson: super colpo dall’Atalanta
Lookman al posto di Kolo Muani: hanno scelto il colpo scudetto
Kevin De Bruyne, il colpo dell’estate: perché ha scelto Napoli e cosa si aspetta Conte
La Juventus ha già scelto il primo colpo per il 2026: ecco le cifre IL COLPO https://bit.ly/3VGlfJA - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, clamoroso colpo di scena: chi ha scelto Simona Ventura per affiancarla in studio - Tra conferme e sorprese, lo show più discusso della TV italiana prepara una nuova stagione che promette scintille. sologossip.it scrive
Juve BEFFATA da Mourinho: il colpo a zero dal City ha scelto lo Special One - Un altro elemento che rende il mercato affascinante è la componente emotiva: i tifosi vivono con ansia ogni voce, seguono aggiornamenti in tempo reale e si lasciano trascinare dai sogni di nuovi ... Da ilovepalermocalcio.com