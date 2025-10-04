Il clima nel centrodestra è di quelli da conto alla rovescia. Dopo settimane di incontri riservati e trattative sottili, la coalizione guidata da Meloni, Salvini e Tajani sembra pronta a chiudere il cerchio sulle candidature regionali. Tra i tasselli più delicati, la Puglia resta il territorio chiave: per giorni Antonio Tajani ha insistito su due ipotesi, il commissario regionale Mauro D’Attis o un nome civico in linea con i valori di Forza Italia. In Campania, invece, la partita sembra ormai chiusa: a guidare la corsa sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Hanno scelto lui". Colpo di scena, la decisione del centrodestra è appena arrivata