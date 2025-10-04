Hanno rubato il mio escavatore ma era solo un bluff per non pagare le rate

Napolitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno rubato il mio escavatore” è la denuncia fatta ai carabinieri da un uomo di 54 anni titolare di una ditta edile. Peccato che fosse tutto falso. I militari sono stati insospettiti dal comportamento del soggetto e dal fatto che il suo racconto avesse diversi buchi. Così, registrata la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: rubato - escavatore

