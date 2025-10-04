Hanno preso il controllo della barca e ci hanno portato in porto Il peggio da lì in poi | l’inviato del Fatto sulla Flotilla racconta l’abbordaggio di Israele con il capitano della Otaria
L’inviato del Fatto Quotidiano su una delle imbarcazioni della Flotilla intercettate da Israele ha mandato un video-messaggio da Istanbul dove è arrivato oggi, sabato 4 ottobre, in attesa di imbarcarsi per rientrare in Italia. “Sono con Cesare Tofani che è stato il mio comandante in queste settimane su Otaria”, la nave che gli ha permesso di raggiungere le acque internazionali a un passo da Gaza, racconta Alessandro Mantovani. Tofani quindi spiega come è andato l’intercetto da parte delle forze israeliane: “Abbiamo vissuto questa fase della nostra missione in maniera rapida, avevamo già in partenza contato sul fatto che saremo arrivati il più avanti possibile prima di essere intercettati, ma sapevamo anche che se ci fossero state condizioni che mettevano a repentaglio l’equipaggio in quel momento avremo interrotto la navigazione e ci saremmo riparati altrove – racconta – Non abbiamo avuto alcun avviso che gli israeliani ci stavano bloccando, sono arrivati all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
