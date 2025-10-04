Hamilton critico | Guardiamo quello che fanno gli altri Leclerc duro | Ferrari weekend di m

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualifiche deludenti per Maranello a Singapore. Lewis partirà dal sesto posto, Charles dal settimo. Vasseur: "Eravamo a un solo decimo dalla McLaren". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton critico: "Guardiamo quello che fanno gli altri". Leclerc duro: "Ferrari, weekend di m..."

