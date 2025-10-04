Hamilton critico | Guardiamo quello che fanno gli altri Leclerc duro | Ferrari weekend di m
Qualifiche deludenti per Maranello a Singapore. Lewis partirà dal sesto posto, Charles dal settimo. Vasseur: "Eravamo a un solo decimo dalla McLaren". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: hamilton - critico
Jean Alesi critico sul comportamento di Hamilton: “Senna o Schumacher non avrebbero mai detto cose simili”
Vasseur frena Hamilton: "Lewis troppo critico con se stesso, bisogna mantenere la calma"
GAME OF THRONES (2011-2019) 3 ottobre 1973 Hamilton, Bermuda Nasce Lena Headey. Ha ricevuto il plauso della critica per l'interpretazione della regina Cersei Lannister nella serie Il Trono di Spade, per la quale ha ottenuto cinque candidature agli Emm - facebook.com Vai su Facebook
Lewis Hamilton è tornato sui social con un'importante aggiornamento riguardante la salute del suo fido amico a quattro zampe Roscoe. La condizione del bulldog da ieri è molto critica, tanto che è stato indotto in coma Link dell'articolo nel primo commento - X Vai su X