Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Trump | Israele fermi subito i bombardamenti | Tajani | Altri 26 italiani della Flotilla stanno per lasciare Israele

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas s236 alla liberazione degli ostaggi trump israele fermi subito i bombardamenti tajani altri 26 italiani della flotilla stanno per lasciare israele

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Trump: "Israele fermi subito i bombardamenti" | Tajani: "Altri 26 italiani della Flotilla stanno per lasciare Israele"

In questa notizia si parla di: hamas - liberazione

Lupi: A fianco dell’Israele per liberazione ostaggi e contro Hamas, ma no a invasione di Gaza – Il video

Gaza, Rubio blinda Netanyahu: “Trump vuole distruzione di Hamas e liberazione degli ostaggi”

Meloni all’Onu: “Sì al riconoscimento della Palestina ma liberazione degli ostaggi ed esclusione di Hamas da Gaza”

hamas s236 liberazione ostaggiHamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... Scrive wired.it

Hamas accetta il piano di Trump: "Sì al rilascio degli ostaggi", ma chiede un negoziato su altri punti dell'accordo - Il gruppo che controlla Gaza ha diffuso un messaggio su Telegram in cui sembra accettare anche la proposta Usa sulla gestione della Striscia. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas S236 Liberazione Ostaggi