Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Trump | Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza | Media | Sospesi gli attacchi Idf a Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv: "Prepariamo l'attuazione della prima fase del piano del presidente Usa". L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare". La replica: "Accuse infondate". I legali degli attivisti: "Privati di acqua, farmaci e servizi igienici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas s236 liberazione ostaggiHamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... wired.it scrive

Hamas accetta il piano di Trump: "Sì al rilascio degli ostaggi", ma chiede un negoziato su altri punti dell'accordo - Il gruppo che controlla Gaza ha diffuso un messaggio su Telegram in cui sembra accettare anche la proposta Usa sulla gestione della Striscia. Si legge su today.it

