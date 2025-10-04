Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Trump | Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza | Media | Sospesi gli attacchi Idf a Gaza
Tel Aviv: "Prepariamo l'attuazione della prima fase del piano del presidente Usa". L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare". La replica: "Accuse infondate". I legali degli attivisti: "Privati di acqua, farmaci e servizi igienici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lupi: A fianco dell’Israele per liberazione ostaggi e contro Hamas, ma no a invasione di Gaza – Il video
Gaza, Rubio blinda Netanyahu: “Trump vuole distruzione di Hamas e liberazione degli ostaggi”
Meloni all’Onu: “Sì al riconoscimento della Palestina ma liberazione degli ostaggi ed esclusione di Hamas da Gaza”
Hamas sarebbe pronta al rilascio degli ostaggi. Secondo fonti media arabe, Hamas ha trasmesso ai mediatori questa sera la risposta al piano Trump per la liberazione degli ostaggi e la conclusione della guerra chiedendo chiarimenti su alcuni paragrafi del
Nelle occasioni istituzionali, se un sindaco si azzarda ad auspicare la fine del "genocidio" (mettendo enfasi sulla parola, ovviamente) ma al tempo stesso si augura la liberazione degli ostaggi israeliani ancora prigionieri dei tagliagole di Hamas, viene fischiato
Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... wired.it scrive
Hamas accetta il piano di Trump: "Sì al rilascio degli ostaggi", ma chiede un negoziato su altri punti dell'accordo - Il gruppo che controlla Gaza ha diffuso un messaggio su Telegram in cui sembra accettare anche la proposta Usa sulla gestione della Striscia. Si legge su today.it