Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Trump | Israele fermi subito i bombardamenti | Protezione civile Gaza | Attacchi continuano nonostante l' appello del presidente Usa

Secondo media israeliani sarebbe arrivato l'ordine all'esercito di ridurre l'offensiva. Tel Aviv: "Prepariamo l'attuazione della prima fase del piano del presidente Usa". L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare". La replica: "Accuse infondate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas s236 liberazione ostaggiHamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... Si legge su wired.it

Hamas accetta il piano di Trump: "Sì al rilascio degli ostaggi", ma chiede un negoziato su altri punti dell'accordo - Il gruppo che controlla Gaza ha diffuso un messaggio su Telegram in cui sembra accettare anche la proposta Usa sulla gestione della Striscia. today.it scrive

