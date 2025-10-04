Hamas | si al piano di Trump da stamattina 4 ottobre sospesi gli attacchi Idf a Gaza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Disponibilità al rilascio degli ostaggi israeliani. Israele, lavoriamo alla prima fase. Il presidente Usa, ‘giorno speciale, forse senza precedenti’. Hamas ha annunciato ufficialmente di accettare in linea di principio il piano proposto dagli Stati Uniti per la fine del conflitto a Gaza, promosso dal presidente Donald Trump. La fazione islamica ha dichiarato di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti, come previsto nel piano americano. Tuttavia, ha precisato di voler avviare ulteriori discussioni e negoziati per definire meglio i termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

