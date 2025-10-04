Hamas | si al piano di Trump da stamattina 4 ottobre sospesi gli attacchi Idf a Gaza

Dayitalianews.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Disponibilità al rilascio degli ostaggi israeliani. Israele, lavoriamo alla prima fase. Il presidente Usa, ‘giorno speciale, forse senza precedenti’. Hamas ha annunciato ufficialmente di accettare in linea di principio il piano proposto dagli Stati Uniti per la fine del conflitto a Gaza, promosso dal presidente Donald Trump. La fazione islamica ha dichiarato di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti, come previsto nel piano americano. Tuttavia, ha precisato di voler avviare ulteriori discussioni e negoziati per definire meglio i termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

hamas si al piano di trump da stamattina 4 ottobre sospesi gli attacchi idf a gaza

© Dayitalianews.com - Hamas: si al piano di Trump, da stamattina, 4 ottobre, sospesi gli attacchi Idf a Gaza

In questa notizia si parla di: hamas - piano

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

hamas piano trump stamattinaHamas apre al piano Trump. Media, 'da stamattina sospesi gli attacchi Idf a Gaza' - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare 'tutti gli ostaggi israeliani' ancora nelle sue ma ... Secondo ansa.it

hamas piano trump stamattinaHamas accetta il piano per la tregua, media: da stamattina sospesi gli attacchi Idf a Gaza - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Piano Trump Stamattina