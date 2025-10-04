Hamas | si al piano di Trump da stamattina 4 ottobre sospesi gli attacchi Idf a Gaza
ABBONATI A DAYITALIANEWS Disponibilità al rilascio degli ostaggi israeliani. Israele, lavoriamo alla prima fase. Il presidente Usa, ‘giorno speciale, forse senza precedenti’. Hamas ha annunciato ufficialmente di accettare in linea di principio il piano proposto dagli Stati Uniti per la fine del conflitto a Gaza, promosso dal presidente Donald Trump. La fazione islamica ha dichiarato di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti, come previsto nel piano americano. Tuttavia, ha precisato di voler avviare ulteriori discussioni e negoziati per definire meglio i termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: hamas - piano
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Gaza. Il "sì" di Hamas al piano di pace Trump: stop bombardamenti Israele L'annuncio su Telegram dopo il nuovo ultimatum Usa Il gruppo armato: «Pronti a discutere i dettagli con i mediatori sul futuro della Striscia» Incertezza sui tempi @nelloscavo - X Vai su X
Ettore Sequi, ambasciatore ed ex segretario generale della Farnesina, analizza la risposta di ieri sera di Hamas alla proposta del piano di pace di Trump - facebook.com Vai su Facebook
Hamas apre al piano Trump. Media, 'da stamattina sospesi gli attacchi Idf a Gaza' - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare 'tutti gli ostaggi israeliani' ancora nelle sue ma ... Secondo ansa.it
Hamas accetta il piano per la tregua, media: da stamattina sospesi gli attacchi Idf a Gaza - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Si legge su ilmattino.it