Hamas pronto al rilascio degli ostaggi Trump | È un giorno speciale forse senza precedenti
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: hamas - pronto
L’Idf espande le operazioni nel centro della Striscia. Evacuata Deir al-Balah, nuovi morti a Gaza City. Fonti Hamas: “L’accordo è pronto”
Il Papa: basta barbarie, ora tregua. Hamas pronto a firmare l’intesa
'Senza accordo Hamas, Israele pronto annettere aree Gaza'
Hamas afferma che 1) è impossibile liberare gli ostaggi in 72 ore 2) che non deporrà le armi 3) che vuole rivedere alcuni punti del piano Trump Trump afferma che Hanas è pronto alla pace. Qualcuno ha capito male il proprio interlocutore - X Vai su X
Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano in 20 punti proposto da Trump per Gaza, e di essere disponibile ad avviare "immediatamente" negoziati sui dettagli della proposta americana. - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dà ok a rilascio degli ostaggi, negoziati sui dettagli. L'Idf pronto ad attuare piano Trump - Hamas pronto a rilascio ostaggi, Jihad islamica: "H partecipato a colloqui con serietà" La Jihad islamica palestinese "ha partecipato in modo responsabile alle consultazioni che hanno portato a questa ... Come scrive msn.com
Gaza, ok di Hamas al rilascio degli ostaggi: stop dell’Idf alle operazioni nella Striscia - La soddisfazione di Trump: «Un giorno storico, senza precedenti. Scrive lettera43.it