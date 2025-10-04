Hamas | Pronti a rilasciare ostaggi Bombe nella notte ma l' Idf | Operazioni difensive Trump | pace vicina|L' ultimatum e la risposta
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è rimasto «sorpreso» dalla dichiarazione del presidente Usa, secondo il quale Hamas è «pronto per una pace duratura» e ha invitato poi Israele a interrompere immediatamente gli attacchi a Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas
Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”
Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'
Dopo tanta ansia, finalmente la risposta. Hamas: noi pronti a liberare gli ostaggi Trump: pace vicina, Israele interrompa i bombardamenti Ma Israele sembra mettersi di traverso e si dichiara sorpreso da questa ultima dichiarazione del presidente degli Stati Unit
Radio1 Rai. . Hamas vicina all'ok per il piano proposto da Trump, ma chiede altro tempo per discutere i dettagli. I miliziani sono pronti a liberare gli ostaggi. Plauso del presidente americano che chiede a Tel Aviv di smettere di bombardare la Striscia.
Hamas apre al piano Trump, pronti a rilasciare ostaggi - Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe ... iltempo.it scrive
Gaza, sì condizionato di Hamas al piano Usa: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump a Israele: «Ora basta raid» - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Da ilsole24ore.com