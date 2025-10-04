Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Trump |  Non accetteremo ritardi Domani al via i negoziati in Egitto A Gaza 46 morti 

Xml2.corriere.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte all'Idf è stato ordinato di fermare le «operazioni offensive». In Italia stasera 26 militanti fermati sulla Flotilla . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

hamas pronti a rilasciare gli ostaggi trump 160non accetteremo ritardi domani al via i negoziati in egitto a gaza 46 morti160

© Xml2.corriere.it - Hamas: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump: «Non accetteremo ritardi». Domani al via i negoziati in Egitto. A Gaza 46 morti 

In questa notizia si parla di: hamas - pronti

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”

Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'

hamas pronti rilasciare ostaggiL'annuncio di Hamas: 'Siamo pronti a liberare gli ostaggi' - Hamas disponibile ad avviare "immediatamente" negoziati sui dettagli della proposta americana, chiede chiarimenti e si propone p ... Si legge su ansa.it

hamas pronti rilasciare ostaggiHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pronti Rilasciare Ostaggi