Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Trump | Non accetteremo ritardi Da domani negoziati in Egitto A Gaza altri 46 morti
Nella notte all'Idf è stato ordinato di fermare le «operazioni offensive» a Gaza City. In Italia stasera 26 militanti fermati sulla Flotilla . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas
Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”
Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'
Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui per risolvere tutte le questioni in sospeso nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Siamo pronti ad avviare immediatamente i negoziati per def
L'annuncio di Hamas: 'Siamo pronti a liberare gli ostaggi' - Hamas disponibile ad avviare "immediatamente" negoziati sui dettagli della proposta americana, chiede chiarimenti e si propone p ... Da ansa.it
Hamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Scrive huffingtonpost.it