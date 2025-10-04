Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Ecco il testo su Telegram Trump | Pace vicina giorno speciale |Risposta dopo l' ultimatum
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è rimasto «sorpreso» dalla dichiarazione del presidente Usa, secondo il quale Hamas è «pronto per una pace duratura» e ha invitato poi Israele a interrompere immediatamente gli attacchi a Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: hamas - pronti
Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas
Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”
Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'
Gaza. Il "sì" di Hamas al piano di pace Trump: stop bombardamenti Israele L'annuncio su Telegram dopo il nuovo ultimatum Usa Il gruppo armato: «Pronti a discutere i dettagli con i mediatori sul futuro della Striscia» Incertezza sui tempi @nelloscavo - X Vai su X
Trump: «Hamas pare pronta alla pace, Israele fermi le bombe» «Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, sì condizionato di Hamas al piano Usa: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump a Israele: «Ora basta raid» - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... ilsole24ore.com scrive
Prove di pace a Gaza. Hamas: "Pronti a rilasciare gli ostaggi", Israele riduce l'offensiva - Intanto i familiari degli ostaggi plaudono a Trump parlando di "una mossa coraggiosa di leadership". Secondo altoadige.it