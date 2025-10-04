Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Ecco il testo su Telegram Trump | Ora stop alle bombe | La risposta dopo l' ultimatum

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è rimasto «sorpreso» dalla dichiarazione del presidente Usa, secondo il quale Hamas è «pronto per una pace duratura» e ha invitato poi Israele a interrompere immediatamente gli attacchi a Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”

Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'

hamas pronti rilasciare ostaggiHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... huffingtonpost.it scrive

hamas pronti rilasciare ostaggiHamas dice "Sì" al piano di pace di Trump: "Pronti a rilasciare ostaggi vivi e morti ma servono chiarimenti. Disponibili a negoziati immediati" - C'è tempo fino a domenica 5 ottobre per rispondere all'ultimatum degli Stati Uniti, ma l'organizzazione palestinese su Telegram si ... Riporta ildolomiti.it

