Hamas | Pronti a liberare ostaggi Trump | Israele fermi bombardamenti su Gaza

Periodicodaily.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Donald Trump fissa l'ultimatum per Hamas e chiede il sì al suo piano per Gaza entro le 18 di domenica 5 ottobre. La risposta arriva nel giro di qualche ora: è un sì parziale, con la disponibilità a rilasciare tutti gli ostaggi e con una serie di condizioni che Hamas mette sul tavolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - pronti

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”

Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'

hamas pronti liberare ostaggiHamas: "Pronti a liberare ostaggi". Trump: "Israele fermi bombardamenti su Gaza" - Poi sarà l'inferno", dice Trump in un post su Truth quando negli Usa è mattina. Segnala adnkronos.com

hamas pronti liberare ostaggiHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pronti Liberare Ostaggi