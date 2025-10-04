Hamas | pronti a liberare gli ostaggi
00.02 Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi e ad avviare negoziati sui dettagli della proposta di pace Usa. L'apertura arriva dopo l'ultimatum lanciato da Trump, che ha chiesto al gruppo armato palestinese di accettare il piano americano per evitare che si scateni "un inferno mai visto prima". "Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica alle 18 ora di Washington DC", ha detto Trump. Attesa ora la sua risposta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
