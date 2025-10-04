Hamas | pronti a liberare gli ostaggi

Servizitelevideo.rai.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

00.02 Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi e ad avviare negoziati sui dettagli della proposta di pace Usa. L'apertura arriva dopo l'ultimatum lanciato da Trump, che ha chiesto al gruppo armato palestinese di accettare il piano americano per evitare che si scateni "un inferno mai visto prima". "Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica alle 18 ora di Washington DC", ha detto Trump. Attesa ora la sua risposta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - pronti

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”

Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'

hamas pronti liberare ostaggiHamas: "Pronti a liberare ostaggi". Trump: "Israele fermi bombardamenti su Gaza" - Poi sarà l'inferno", dice Trump in un post su Truth quando negli Usa è mattina. Segnala adnkronos.com

hamas pronti liberare ostaggiHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pronti Liberare Ostaggi