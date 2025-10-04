Hamas pronta a liberare gli ostaggi pace più vicina? Ecco il testo del messaggio

Hamas ha fatto sapere, con un messaggio su Telegram, di aver accettato il piano di pace stilato dal presidente americano Trump e di essere quindi pronta a rilasciare gli ostaggi, vivi e morti. Ecco il testo del messaggio: “ Nel nome di Dio, la più graziosa, la più misericordiosa dichiarazione importante riguardo alla risposta di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump. Nel tentativo di fermare l’aggressione e la guerra di sterminio contro il nostro risoluto popolo nella Striscia di Gaza, e basata sulla responsabilità nazionale e sulla preoccupazione per i principi, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo, il Movimento di Resistenza Islamica “Hamas” ha tenuto consultazioni approfondite all’interno delle sue istituzioni dirigenti, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, e consultazioni con i nostri fratelli e amici mediatori, per raggiungere una posizione di responsabilità nell’affrontare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it

