Hamas libererà gli ostaggi Inizia la prima parte del Piano Trump per Gaza
Hamas ha accettato di liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, accogliendo in parte la proposta di pace avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’annuncio è arrivato venerdì in serata, poche ore dopo che lo stesso Trump aveva imposto un ultimatum al gruppo palestinese per raggiungere un accordo o “affrontare l’inferno”. In una nota diffusa al termine di “consultazioni esaustive” con la propria leadership, altre fazioni palestinesi e mediatori regionali, Hamas ha dichiarato di “accogliere gli sforzi del presidente Trump per porre fine alla guerra” e di essere pronta a “negoziare immediatamente i dettagli” del piano, ma “con le appropriate condizioni sul campo”— una formula vaga, ancora pubblicamente non specificata. 🔗 Leggi su Formiche.net
