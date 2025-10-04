hamas ha accettato in parte il piano di pace di trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato a Israele di cessare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato alcuni elementi del suo piano di pace per porre fine alla guerra che dura da quasi due anni e di esser pronta a restituire tutti gli ostaggi rimasti, catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023. “Credo che siano pronti per una PACE duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza, in modo da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

