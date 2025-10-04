Hamas ha accettato in parte il piano di pace di Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato a Israele di cessare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato alcuni elementi del suo piano di pace per porre fine alla guerra che dura da quasi due anni e di esser pronta a restituire tutti gli ostaggi rimasti, catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023. “Credo che siano pronti per una PACE duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza, in modo da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: hamas - accettato
Hamas ha accettato l’ultima proposta per il cessate il fuoco a Gaza
Gaza, Al Jazeera: «Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco». Cosa prevede il piano
Gaza, media: “Hamas ha accettato la nuova proposta per il cessate il fuoco”
Mousa Abu Marzouk ha parlato con Al Jazeera Arabic della risposta di Hamas alla proposta di Trump su Gaza. I punti: · Hamas ha accettato la visione regionale e internazionale presentata dall'Egitto. · Il piano di Trump non può essere attuato senza negoziati ( - X Vai su X
Potrebbe giungere tra poche ore il Sì di Hamas al progetto di pace degli Stati Uniti già accettato da Israele, con il consenso dei paesi arabi (in primis il Qatar) e l’Autorità Nazionale Palestinese. Il Times of Israel, citando fonti vicine ai negoziati, riferisce che l’ac - facebook.com Vai su Facebook
Hamas ha risposto al piano di Trump per la pace a Gaza - Accettandolo solo in parte: dice che libererà gli ostaggi, in cambio di alcune condizioni che ora dovranno essere valutate da Stati Uniti e Israele ... Riporta ilpost.it
Hamas dà ok a rilascio degli ostaggi e chiede negoziati sui dettagli. Trump: Israele fermi le bombe - Flotilla, arrestati 473 volontari, tra cui più di 40 it ... Lo riporta msn.com