Hamas ha accettato in parte il piano di pace di Trump

Metropolitanmagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato a Israele di cessare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato alcuni elementi del suo piano di pace per porre fine alla guerra che dura da quasi due anni e di esser pronta a restituire tutti gli ostaggi rimasti, catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023. “Credo che siano pronti per una PACE duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza, in modo da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

hamas ha accettato in parte il piano di pace di trump

© Metropolitanmagazine.it - Hamas ha accettato (in parte) il piano di pace di Trump

In questa notizia si parla di: hamas - accettato

Hamas ha accettato l’ultima proposta per il cessate il fuoco a Gaza

Gaza, Al Jazeera: «Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco». Cosa prevede il piano

Gaza, media: “Hamas ha accettato la nuova proposta per il cessate il fuoco”

hamas ha accettato parteHamas ha risposto al piano di Trump per la pace a Gaza - Accettandolo solo in parte: dice che libererà gli ostaggi, in cambio di alcune condizioni che ora dovranno essere valutate da Stati Uniti e Israele ... Riporta ilpost.it

hamas ha accettato parteHamas dà ok a rilascio degli ostaggi e chiede negoziati sui dettagli. Trump: Israele fermi le bombe - Flotilla, arrestati 473 volontari, tra cui più di 40 it ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Ha Accettato Parte