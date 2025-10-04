Hamas frena sul rilascio | Impossibile restituire tutti gli ostaggi in 72 ore

La speranza di un rilascio immediato degli ostaggi si è trasformata in cauta attesa. Dopo aver accettato in linea di principio il piano proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Hamas ha comunicato che non potrà restituire tutti gli ostaggi entro le 72 ore previste. Un colpo di freno che riporta le trattative su un terreno più realistico, ma anche più fragile, a poche ore dalla scadenza fissata da Washington. In una nota diffusa nella notte, un portavoce del movimento islamista aveva spiegato che “il rilascio di tutti gli ostaggi richiede coordinamento, garanzie internazionali e la fine immediata dei bombardamenti israeliani”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

