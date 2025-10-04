Hamas è pronto a liberare gli ostaggi israeliani Donald Trump | Israele fermi immediatamente le bombe su Gaza | la pace è vicina?

4 ott 2025

Dalle manifestazioni per Gaza e la Global Sumud Flotilla in tutta Italia alla pace che sembra più vicina dopo il sì parziale di Hamas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’Idf espande le operazioni nel centro della Striscia. Evacuata Deir al-Balah, nuovi morti a Gaza City. Fonti Hamas: “L’accordo è pronto”

Il Papa: basta barbarie, ora tregua. Hamas pronto a firmare l’intesa

'Senza accordo Hamas, Israele pronto annettere aree Gaza'

hamas 232 pronto liberareGaza, Hamas: “Pronti a liberare gli ostaggi” - Hamas si &#232; detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani secondo i termini del piano di pace in 20 punti proposto da Donald Trump ... Secondo interris.it

Hamas disponibile a liberare gli ostaggi, pronto a negoziare secondo il piano di pace di Trump - Il movimento palestinese afferma che, per fermare le operazioni militari israeliane nell’enclave e ottenere il completo ritiro delle forze di Tel Aviv, sarebbe disposto a rilasciare tutti i ... Come scrive msn.com

