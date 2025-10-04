Hamas diviso ma negozia piano Trump

11.40 Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare i colloqui per risolvere tutte le questioni in sospeso relative all' accordo di cessate il fuoco a Gaza del presidente degli Stati Uniti, Trump. "Pronti immediatamente a negoziare", ha detto un alto funzionario dell'organizzazione politica e militare palestinese islamista, fortemente diviso Ieri Hamas si è detto pronto a rilasciare gli ostaggi, ma non ha risposto sul disarmo ed esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra. Hamas:"In Egitto la conferenza su Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

