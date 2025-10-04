Hamas dice sì al piano di Trump il Presidente Usa | Siamo davvero vicini alla pace

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 04 ottobre 2025 ”È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie a tutti quelli che hanno lavorando a questo accordo, siamo davvero vicini alla pace", così il Presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha accettato il suo piano di pace per gaza. Truth Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

hamas dice s236 al piano di trump il presidente usa siamo davvero vicini alla pace

© Iltempo.it - Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace"

In questa notizia si parla di: hamas - dice

Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni. Ma Hamas nega: “Tutto falso”

Hamas, 'Netanyahu continua a mentire, dice solo bugie'

Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir

hamas dice s236 pianoHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Segnala huffingtonpost.it

hamas dice s236 pianoHamas dice sì (con condizioni) al piano Trump - Hamas si dice disposto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti, secondo la formula di scambio contenuta nel piano Trump, a patto che vengano garantite le condizioni pratiche per l’attu ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Dice S236 Piano