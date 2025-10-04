Hamas dice sì al piano di Trump il Presidente Usa | Siamo davvero vicini alla pace
(Agenzia Vista) Usa, 04 ottobre 2025 ”È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie a tutti quelli che hanno lavorando a questo accordo, siamo davvero vicini alla pace", così il Presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha accettato il suo piano di pace per gaza. Truth Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: hamas - dice
Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni. Ma Hamas nega: “Tutto falso”
Hamas, 'Netanyahu continua a mentire, dice solo bugie'
Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir
Hamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - X Vai su X
Il piano per #Gaza. #Trump riunisce i generali americani: "Se Hamas boccia il piano per Gaza", dice, "sperimenterà l'inferno". E poi lo sguardo alla guerra alle porte dell'#Europa, "devo mettere insieme Putin e Zelensky", aggiunge - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Segnala huffingtonpost.it
Hamas dice sì (con condizioni) al piano Trump - Hamas si dice disposto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti, secondo la formula di scambio contenuta nel piano Trump, a patto che vengano garantite le condizioni pratiche per l’attu ... Scrive ilfoglio.it