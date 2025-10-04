Hamas dice sì al piano di Trump il Presidente Usa | Siamo davvero vicini alla pace – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 04 ottobre 2025 ”È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie a tutti quelli che hanno lavorando a questo accordo, siamo davvero vicini alla pace", così il Presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha accettato il suo piano di pace per gaza. Truth Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - dice

Hamas, 'Netanyahu continua a mentire, dice solo bugie'

Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir

Gaza, Israele dice no alla proposta di tregua di Hamas: “Ennesimo trucco”. L’esercito: “Non è certo che la guerra sconfiggerà i terroristi”

hamas dice s236 pianoHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Da huffingtonpost.it

hamas dice s236 pianoHamas dice sì (con condizioni) al piano Trump - Hamas si dice disposto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti, secondo la formula di scambio contenuta nel piano Trump, a patto che vengano garantite le condizioni pratiche per l’attu ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Dice S236 Piano